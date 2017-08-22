Святкування Дня незалежності охоронятимуть тисячі силовиків

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Вівторок, 22 серпня 2017, 15:21

Під час святкування Дня прапора і Дня незалежності публічний порядок і безпеку в Україні забезпечуватимуть близько 15 тисяч правоохоронців.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Йдеться про працівників Нацполіції, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, фахівців ДСНС.

За словами Ярового у Києві в ці дні будуть залучені близько 7 тисяч особового складу,

23 серпня на вулицях Києва патрулюватимуть 1400, а 24-го – 4500 поліцейських і гвардійців.

Як відомо, у військовому параді до Дня незалежності вперше візьмуть участь військові з 10 країн, 9 з яких є членами НАТО.

Крім того на парад вийдуть міністри оборони 9 країн.

Українська правда

Теми: День Незалежності
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