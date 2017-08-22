Суд визнав протиправним одягання наручників на суддю Кицюк

Шевченківський райсуд Києва визнав протиправною спробу поліцейських затримати суддю Солом'янського районного суду Києва Вікторію Кицюк у лютому цього року.

Про це йдеться у рішенні суду, яке наводять авокати.

"Визнати застосування 21 лютого 2017 року Інспектором роти №10 батальйону №3 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції Тереверком Євгеном Олександровичем та Інспектором роти №10 батальйону №3 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції Стеценком Олександром Костянтиновичем поліцейських засобів примусу, зокрема, фізичного впливу (сили) та кайданів до Кицюк Вікторії Сергіївни [...] - протиправним", - зазначено у рішенні

Також суд визнав, що винесення поліцейським судді попередження було правомірним.

Водночас адвокат судді Ольга Просянюк переконана, що поліцейські не мали підстав застосовувати фізичну силу та одягати наручники.

"По-перше, як вже підтвержено судовим рішенням, відсутнє правопорушення з боку судді Вікторії Кицюк. По-друге, Вікторія Кицюк не затримувалася, не підозрювалася у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, а тим більше - не створювала небезпеки поліцейським та іншим оточуючим. А це вичерпний перелік можливостей застосування таких заходів", - зазначила адвокат.

Як повідомлялося, Нацполіція оголосила сувору догану 2 патрульним поліцейським, які затримували суддю Солом'янського районного суду Києва Вікторію Кицюк. Проте у поліції наголосили, що догану дали не за саме затримання судді, а за те, що поліцейські не оформили необхідні документи.

"Щодо самого затримання, то ми наполягаємо на тому, що патрульні мали рацію в тій ситуації", - зазначив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як відомо, 22 лютого 2017 року Рада суддів розмістила на своєму сайті звернення до Національної поліції України, в якому висловила "глибоке обурення діями Національної поліції, пов'язаними з неправомірною спробою затримання судді Солом'янського районного суду Києва Вікторії Кицюк". Також РСУ звернулася до керівництва поліції з вимогою дати пояснення.

На думку самої Кицюк, на місці інциденту не було знаків, що забороняють паркування. При цьому Кицюк заявила, що вона була за кермом, але оцінивши свій досвід водіння, зрозуміла, що не зможе викермувати. Тому, за словами Кицюк, вона зателефонувала своєму знайомому і попросила його про допомогу, який погодився приїхати за півгодини.

Олег Твердь, УП