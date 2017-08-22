На окуповану Луганщину транслюватимуть 11 українських телеканалів

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Вівторок, 22 серпня 2017, 16:11

У вівторок Петро Порошенко відкрив телевежу, яка забезпечить трансляцію українських телеканалів на окуповані території Луганщини.

Урочисте відкриття відбулося у населеному пункті Бахмутівка у вівторок.

"Відкриття телевежі у Бахмутівці – це крок до відновлення єдності Луганщини і всієї України… Мешканці з контрольованих територій і з окупованих міст і районів Луганщини повертаються у єдиний інформаційний простір нашої Батьківщини", - зазначив Порошенко.

За його словами, станція, передана за допомоги США, забезпечить трансляцію 11 телеканалів і 4 радіоканалів на окуповану територію.

Щоб перевірити, як працює сигнал, була спроба встановити зв'язок зі Щастям, однак через погані погодні умови це не вдалося.

Зв’язок був встановлений зі Станицею Луганською, де українські військові підтвердили, що мають можливість спостерігати виступ президента на українському телеканалі. Хоча через погані погодні умови сигнал був і не дуже якісний.

"Потрібен певний час, щоб налаштувати сигнал. Однак, все працює і це головне", - заявив Порошенко.

Наприкінці виступу він дав доручення головам обласних державних адміністрацій по всій країні, щоб ті посприяли налагодженню ретрансляторів з інших регіонів і забезпечили покриття Луганської області українським телебаченням.

Яна Міланова, УП

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