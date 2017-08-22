Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На оккупированную Луганщину будут транслировать 11 украинских телеканалов

Вторник, 22 августа 2017, 16:11

Во вторник Петр Порошенко открыл телебашню, которая обеспечит трансляцию украинских телеканалов на оккупированные территории Луганщины.

Торжественное открытие состоялось в населенном пункте Бахмутовка во вторник.

"Открытие телебашни в Бахмутовке - это шаг к восстановлению единства Луганщины и всей Украины... Жители из контролируемых территорий и из оккупированных городов и районов Луганщины возвращаются в единое информационное пространство нашей Родины", - отметил Порошенко.

По его словам, станция, переданная с помощью США, обеспечит трансляцию 11 телеканалов и 4 радиоканалов на оккупированную территорию.

Чтобы проверить, как работает сигнал, была попытка установить связь со Счастьем, однако из-за плохих погодных условий это не удалось.

Связь была установлена ​​со Станицей Луганской, где украинские военные подтвердили, что имеют возможность наблюдать выступление президента на украинском телеканале.

Хотя из-за плохих погодных условий сигнал был и не очень качественный.

"Нужно определенное время, чтобы настроить сигнал. Однако, все работает и это главное", - заявил Порошенко.

В конце выступления он дал поручение главам областных государственных администраций по всей стране, чтобы те помогли наладить ретрансляторы из других регионов и обеспечили покрытие Луганской области украинским телевидением.

Яна Миланова, УП

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: