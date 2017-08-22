Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності пройшла з бійцями НАТО

888 переглядів
Вівторок, 22 серпня 2017, 23:22

Генеральна і четверта за рахунком репетиція параду до 26-ї річниці Незалежності України пройшла центральною вулицею Києва Хрещатиком.

У репетиції взяли участь 4,5 тисячі українських військових і зокрема тисяча бійців, які пройшли АТО, зазначає 5 канал.

Цього разу разом із ними пройшли і підрозділи десяти іноземних держав. Зокрема – дев'яти країн-учасниць НАТО та Грузії. Представники їхніх міністерств оборони будуть присутні і на параді 24 серпня.

Був присутній на репетиції і глава вітчизняного оборонного відомства Степан Полторак.

"Бойовий дух тримаємо і хочемо хлопцям, які зараз на сході, хочемо показати, що ми з вами. Готуємося. І оця вся орава – є кому їх поміняти. Вони не одні там. Вони скоро приїдуть до своїх сімей та родин, а ми їх поміняємо, будемо боронити рубежі", – розповів про парад військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Дмитро Галюк.

Литовський військовослужбовець Геде Мюнланс, якого цитує телеканал, підкреслив якісну підготовку українських військових.

"Усе ж таки у вашій країні триває війна, але вони виглядають добре. Умови на базі, де ми живемо – цілком нормальні. Ми відзначаємо День незалежності Вашої країни і це приємно просто бути тут", – сказав він.

Як повідомлялося, 22 серпня на Хрещатику почали розміщувати військову техніку та озброєння, які продемонструють в рамках виставки до 26-річниці з Дня Незалежності України.

Виставка воєнної техніки та озброєння "Міць нескорених" працюватиме з 22 по 27 серпня від вулиці Інститутської до Європейської площі.

Теми: Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві автобус в’їхав у зупинку з людьми 22 серпня 2017, 21:23
На столичний Хрещатик звозять військову техніку 22 серпня 2017, 19:38
Київ: Забудовник ЖК "Берген" продовжує роботу, попри скасування дозволу. 22 серпня 2017, 16:29
powered by lun.ua
Головні новини
OVERTIME: Головні події дня в економіці
Глава департаменту поліції охорони погорів на хабарі 96 тисяч – офіційно
Найголовніше за день
Геращенко: Димінського запросили на допит – він полетів до Женеви
Усі новини
здоров'я

9 звичок, які шкодять вашій рівній спині

здоров'я

13 причин, чому набрякають ваші ноги