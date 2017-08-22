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На столичний Хрещатик звозять військову техніку

Вівторок, 22 серпня 2017, 19:38

У Києві на Хрещатику 22 серпня розміщують військову техніку та озброєння, які продемонструють в рамках виставки до 26-річниці з Дня Незалежності України.

Про це повідомляє "Укрінформ" у вівторок.

В центрі столиці розташують близько 70 одиниць військової техніки та озброєння.

Зокрема вже можна побачити танки, БТРи, гармати, реактивні системи, бойові, санітарні та медичні машини, вантажівки, мотоцикли, снігоходи, легкові автомобілі Збройних Сил України, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

 

Наразі також перекрито рух транспорту на частині Хрещатика, де розміщена техніка (з боку Європейської площі).

Виставка воєнної техніки та озброєння "Міць нескорених" працюватиме з 22 по 27 серпня вздовж Хрещатика - від вулиці Інститутської до Європейської площі.

 

На виставці, зокрема, представлять новітній модернізований танк Т-72АМТ, який спільно з військовими АТО модернізували на столичному бронетанковому заводі.

Харківські конструктори покажуть вітчизняну розробку РСЗВ "Верба", що може стати на заміну відомих "Градів". Центром уваги серед бронетанкової техніки стане один із найпотужніших та найзахищеніших танків світу - вітчизняна бойова машина "Оплот".

Офіційне відкриття виставки за участю президента Петра Порошенка відбудеться 23 серпня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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