Димінський не прибув на допит у справі про смертельне ДТП

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Середа, 23 серпня 2017, 12:33

Бізнесмен Петро Димінський не прибув на допит у поліцію на 10 ранку середи у справі про смертельну ДТП на Львівщині.

Про це "Українській правді" повідомив член колегії МВС Антон Геращенко.

"Він не прибув на допит, який був запланований на 10 ранку сьогодні", - зазначив Геращенко.

Він додав, що Димінському вручили дві повістки на допит, друга - на п’ятницю.

На запитання, що робитиме поліція, якщо Димінський вдруге не з’явиться на допит, Геращенко відповів:

"Тоді буде рішення слідчого про привід на допит", - сказав він, уточнивши, що в такому разі слідчий зможе застосувати силу, щоб в межах закону Димінський таки прибув на допит.

Як повідомлялося, поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

21 серпня вранці Димінському була офіційно вручена повістка на допит і він був попереджений, що йому буде запропоновано здати зразок своєї ДНК слідчому.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова  заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Олег Твердь, для УП

Теми: ДТП поліція
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