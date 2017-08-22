Геращенко: Димінського запросили на допит – він полетів до Женеви

Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Про це повідомляє у вівторок член колегії МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні вранці слідство законним чином отримало неспростовні докази того, що за кермом автомобіля "Mercedes" був точно не 43 річний охоронець Петра Димінського, який взяв вину за смертельне ДТП на себе", - пише він у Facebook.

За його словами також 22 серпня Генеральна прокуратура визначила підслідність розслідування справи про можливу причетність Петра Димінського до загибелі Наталії Тріли за Головним слідчим управлінням Нацполіції.

У понеділок вранці Димінському була офіційно вручена повістка на допит і він був попереджений, що йому буде запропоновано здати зразок своєї ДНК слідчому.

Допит був призначений на середу 23 серпня.

Через годину Димінський, який на сьогоднішній день поки ще має статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

"Попереджаю Петра Димінського, що якщо Ви завтра не з'явитеся на допит до слідчого і не здасте для експертизу пробу Вашої ДНК, це може бути непрямим доказом того, що за кермом "Mercedes" був зовсім не Ваш 43 річний охоронець", - пише Геращенко.

Він підкреслив, що слідство за будь-яких обставин встановить, хто насправді був за кермом Mercedes, який убив Наталію Трілу, оскільки "всім потрібна правда і тільки правда".

Як повідомлялося, особу водія, який скоїв резонансне смертельне ДТП на Львівщині, мала встановити експертиза ДНК.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Українська правда