В окупованому Севастополі провели масштабну акцію до Дня прапора

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Середа, 23 серпня 2017, 13:30

Мешканці окупованого Росією Севастополя (Крим) провели на набережній флешмоб, присвячений Дню українського прапора.

Про це повідомляє у Facebook місцевий фотограф Тетяна Москаленко.

"Вітаємо нашу Україну з Днем Прапора і Днем Незалежності!!! З тобою в серці", - підписала вона викладений знімок події.

Як видно на фотографії, кілька десятків людей вийшли на набережну Севастополя в синьо-жовтому одязі, що символізує кольори національного прапора України.

 
Севастопольці нагадали окупанту, що Крим - це українська територія

"Молодці!", "Слава Україні! Севастополь - це Україна!", "Як ви зібралися? Я теж так хочу" - такі коментарі залишають користувачі соцмережі під постом.

Українська правда

Теми: Севастополь Крим окупація надзвичайна подія
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