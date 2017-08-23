В окупованому Севастополі провели масштабну акцію до Дня прапора
Мешканці окупованого Росією Севастополя (Крим) провели на набережній флешмоб, присвячений Дню українського прапора.
Про це повідомляє у Facebook місцевий фотограф Тетяна Москаленко.
"Вітаємо нашу Україну з Днем Прапора і Днем Незалежності!!! З тобою в серці", - підписала вона викладений знімок події.
Як видно на фотографії, кілька десятків людей вийшли на набережну Севастополя в синьо-жовтому одязі, що символізує кольори національного прапора України.
"Молодці!", "Слава Україні! Севастополь - це Україна!", "Як ви зібралися? Я теж так хочу" - такі коментарі залишають користувачі соцмережі під постом.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.