В окупованому Севастополі провели масштабну акцію до Дня прапора

Мешканці окупованого Росією Севастополя (Крим) провели на набережній флешмоб, присвячений Дню українського прапора.

Про це повідомляє у Facebook місцевий фотограф Тетяна Москаленко.

"Вітаємо нашу Україну з Днем Прапора і Днем Незалежності!!! З тобою в серці", - підписала вона викладений знімок події.

Як видно на фотографії, кілька десятків людей вийшли на набережну Севастополя в синьо-жовтому одязі, що символізує кольори національного прапора України.

Севастопольці нагадали окупанту , що Крим - це українська територія

"Молодці!", "Слава Україні! Севастополь - це Україна!", "Як ви зібралися? Я теж так хочу" - такі коментарі залишають користувачі соцмережі під постом.

Українська правда