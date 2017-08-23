МЗС віддали закордонних українців

Кабінет Міністрів уповноважив Міністерство закордонних справ виконувати функції центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями.

Відповідна постанова Кабмін прийняла на засіданні в середу, передають "Українські новини".

Уряд вніс відповідні зміни в положення про МЗС.

Згідно з пояснювальною запискою постанови, закон "Про закордонних українців" передбачає створення центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями.

Відповідно постанова надала правові повноваження й організаційно-фінансові можливості МЗС для виконання функцій такого центрального органу.

Так, МЗС вповноважено координувати заходи, проведені держорганами щодо співпраці із закордонними українцями, ініціювати вдосконалення правового регулювання такої співпраці, надавати громадським організаціям закордонних українців організаційну, технічну й іншу допомогу в їхній діяльності, забезпечувати реалізацію заходів, фінансованих з держбюджету, на підтримку зв'язків із закордонними українцями й функціонування Національної комісії з питань закордонних українців.

У МЗС підрахували, що видатки на облаштування робочих місць 8 співробітникам становитимуть 180,8 тис. грн, фінансування їхніх відряджень в 15 країн (Францію, Італію, Угорщину, Румунію, Молдову, Португалію, Грецію, Азербайджан, Словаччину, Канаду, Казахстан, Грузію, Вірменію, Польщу й Бразилію) - 404,3 тис. грн в 2017 році й 408,6 тис. грн в 2018 році.

Також на 2017 рік для МЗС передбачено 7 млн грн для забезпечення міжнародного позитивного іміджу України й заходи щодо підтримки зв'язків із закордонними українцями. З посвідченням "закордонного українця" для виїзду в Україну не потрібно завірене у нотаріуса запрошення.

При цьому МЗС розраховує на 19,5 млн грн в 2018-2020 роках на виконання вищезазначених функцій з урахуванням нової постанови.

Як відомо, згідно з постановою Кабміну №118 від 1 березня 2017 р., закордонні українці можуть безкоштовно отримати українську візу.

У серпні 2017 року Нацкомісія з питань закордонних українців надала статус закордонного українця 122 особам з більше 10 країн.

У червні 2017 року Кабмін схвалив концепцію держпрограми співпраці із закордонними українцями на 2017-2020 роки.