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МИДу отдали зарубежных украинцев

Среда, 23 августа 2017, 15:21

Кабинет Министров уполномочил Министерство иностранных дел выполнять функции центрального органа исполнительной власти по вопросам сотрудничества с зарубежными украинцами.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают "Українські новини".

Правительство внесло соответствующие изменения в положение о МИД.

Согласно пояснительной записке постановления, закон "О зарубежных украинцах" предусматривает создание центрального органа исполнительной власти по вопросам сотрудничества с зарубежными украинцами.

Соответственно постановление предоставило правовые полномочия и организационно-финансовые возможности МИД для выполнения функций такого центрального органа.

Так, МИД уполномочен координировать мероприятия, проводимые госорганами по сотрудничеству с зарубежными украинцами, инициировать усовершенствование правового регулирования такого сотрудничества, предоставлять общественным организациям зарубежных украинцев организационную, техническую и другую помощь в их деятельности, обеспечивать реализацию мероприятий, финансируемых из госбюджета, на поддержку связей с зарубежными украинцами и функционирование Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев.

В МИД подсчитали, что расходы на обустройство рабочих мест 8 сотрудникам составят 180,8 тыс. грн, финансирование их командировок в 15 стран (Францию, Италию, Венгрию, Румынию, Молдову, Португалию, Грецию, Азербайджан, Словакию, Канаду, Казахстан, Грузию , Армению, Польшу и Бразилию) - 404,3 тыс. грн в 2017 году и 408,6 тыс. грн в 2018 году.

Также на 2017 год для МИД предусмотрено 7 млн ​​грн для обеспечения международного позитивного имиджа Украины и меры по поддержке связей с зарубежными украинцами.

При этом МИД рассчитывает на 19,5 млн грн в 2018-2020 годах на выполнение вышеуказанных функций с учетом нового постановления.

Как известно, согласно постановлению Кабмина №118 от 1 марта 2017 года, зарубежные украинцы могут бесплатно получить украинскую визу. С удостоверением "зарубежного украинца" для выезда в Украину не нужно заверенное у нотариуса приглашение.

В августе 2017 года Нацкомиссия по вопросам зарубежных украинцев предоставила статус зарубежного украинца 122 лицам из более 10 стран.

В июне 2017 Кабмин одобрил концепцию госпрограммы сотрудничества с зарубежными украинцами на 2017-2020 годы.

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