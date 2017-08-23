Очільник Пентагону прилетів до Києва

Делегація США на чолі з міністром оборони Джеймсом Меттісом в середу ввечері прибула до Києва.

Літак глави оборонного відомства США Меттіса прибув в Міжнародний аеропорт "Бориспіль", передає "Інтерфакс-Україна".

Біля трапа главу Пентагону зустрічали представники посольства США в Україні на чолі з послом Марі Йованович. Після нетривалого обміну привітаннями дипломати і Меттіс поїхали з аеропорту на автомобілях.

Заплановано, що в четвер, 24 серпня, глава Пентагону візьме участь в параді з нагоди Дня Незалежності на Майдані Незалежності, після чого відбудеться його зустріч з президентом Петром Порошенко.

Церемонія зустрічі відбудеться о 12.00 біля будівлі адміністрації президента, о 12.50 буде зроблено заяву для преси.

Крім того, Меттіс повинен зустрітися з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Як відомо, разом з главою американського оборонного відомства столицю України відвідає спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.