Військові на лінії зіткнення отримають 1000 грн з нагоди свята

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Середа, 23 серпня 2017, 20:41

Весь особовий склад ЗСУ, який знаходиться на лінії зіткнення на Донбасі, отримає премію з нагоди Дня незалежності.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Степан Полторак.

"З нагоди найголовнішого свята - Дня Незалежності України прийняв рішення про заохочення відомчими нагородами та відзнаками 1 650 військовослужбовців ЗС України, які несуть службу у зоні проведення АТО", - написа він.

"Окрім цього, щойно підписав наказ про заохочення усього особового складу, який знаходиться на лінії зіткнення, грошовою премією у розмірі 1000 гривень на честь свята", - повідомив Полторак.

Як відомо, у середу у Мінську погодили новий режим тиші на Донбасі.

Українська правда

Теми: армія гроші
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