У центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка

Пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

"В самому центрі столиці на вулиці Шота Руставелі, 12, двоє невідомих застрелили чоловіка та зникли на автомобілі у невідомому напрямку. Лікарі приїхали доволі швидко, але врятувати чоловіка вже не змогли", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група і патрулі поліції.

Ведуться розшукові заходи.