У центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка

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Четвер, 24 серпня 2017, 01:41

Пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

"В самому центрі столиці на вулиці Шота Руставелі, 12, двоє невідомих застрелили чоловіка та зникли на автомобілі у невідомому напрямку. Лікарі приїхали доволі швидко, але врятувати чоловіка вже не змогли", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група і патрулі поліції.

Ведуться розшукові заходи.

Теми: Київ убивство
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