ЗМІ: Трамп висловлював невдоволення новими санкціями США проти РФ

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Четвер, 24 серпня 2017, 06:07

Президент США Дональд Трамп в приватному порядку висловлював сенаторам невдоволення через питання, пов'язані з Росією, в тому числі санкціями.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

Так, Трамп намагався переконати главу комітету Сенату у закордонних справах Боба Коркера не ухвалювати законопроект про санкції проти Росії. Трамп стверджував, що цей законопроект є неконституційним і може нашкодити його президентству. Однак Коркер був непохитний і сказав президенту, що проект буде проголосований.

"Він був явно засмучений", - сказало одне з джерел про дзвінок Трампа Коркеру.

Крім того, з приводу антиросійських санкцій Трамп спілкувався з сенатором Мітчем Макконнеллом.

Також видання пише, що Трамп сперечався з сенатором Томом Тіллісом, який працює над законопроектом про захист незалежного розслідування зв'язків президента США з Росією спецпрокурором Робертом Мюллером. Законопроект передбачає, що Мюллер не може бути звільнений.

Крім того, як зазначає видання, у Трампа з сенаторами є й інші розбіжності, наприклад, з приводу програми Obamacare і фінансування стіни на кордоні США і Мексики.

Прес-секретар Білого дому Ліндсей Уолтерс заявила, що не коментуватиме особисті розмови президента з конгресменами.

Теми: США Трамп Росія
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