АТО: поранено двох військових, найгарячіше на Луганському напрямку
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але двоє військових зазнали поранень.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в четвер.
За його словами, на Луганському напрямку відбулося 8 збройних провокацій. Українські війська відкривали вогонь у відповідь в усіх випадках.
При цьому в Попаснянському районі тричі застосовувалися міномети.
На Донецькому напрямку зафіксовано 7 ворожих обстрілів, при цьому застосовувалося тільки легке озброєння.
На Маріупольському напрямку відбулося по одному обстрілу в Павлополі, Лебединському і Широкіному з легкого озброєння. На інших ділянках цього напрямку минулої доби бойові дії не велися.
Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що за минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по українських позиціях, один боєць ЗСУ був поранений, ще один отримав бойову травму.
Українська правда
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