МЗС Німеччини: Туреччина на чолі з Ердоганом не стане членом ЄС
Туреччина не буде членом Європейського Союзу, поки президентом є Реджеп Таїп Ердоган.
Про це заявив міністр закордонних справ Зігмар Габріель, передає Reuters.
"Зрозуміло, що в цьому стані Туреччина ніколи не стане членом ЄС", - сказав Габріель.
"Це не тому, що ми їх не бажаємо, а тому, що турецький уряд та Ердоган швидко рухаються від усього, за що стоїть Європа", - пояснив він.
Місяць тому Зігмар Габріель оголосив про зміну німецького курсу щодо Туреччини. Німецьке МЗС посилило рекомендації для осіб, що подорожують до Туреччини і зробило застереження щодо німецьких компаній, які працюють в Туреччині.
Крім того, міністр звинуватив турецького президента у втручанні у виборчу кампанію в Німеччині після того як Ердоган закликав німецьких турків на виборах голосувати проти ХДС, СДПН і зелених.
При цьому Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган закликав до зміни курсу ЄС у питанні про приєднання Туреччини.
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