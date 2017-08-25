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МЗС Німеччини: Туреччина на чолі з Ердоганом не стане членом ЄС

П'ятниця, 25 серпня 2017, 04:36

Туреччина не буде членом Європейського Союзу, поки президентом є Реджеп Таїп Ердоган.

Про це заявив міністр закордонних справ Зігмар Габріель, передає Reuters.

"Зрозуміло, що в цьому стані Туреччина ніколи не стане членом ЄС", - сказав Габріель.

"Це не тому, що ми їх не бажаємо, а тому, що турецький уряд та Ердоган швидко рухаються від усього, за що стоїть Європа", - пояснив він.

Місяць тому Зігмар Габріель оголосив про зміну німецького курсу щодо Туреччини. Німецьке МЗС посилило рекомендації для осіб, що подорожують до Туреччини і зробило застереження щодо німецьких компаній, які працюють в Туреччині.

Крім того, міністр звинуватив турецького президента у втручанні у виборчу кампанію в Німеччині після того як Ердоган закликав німецьких турків на виборах голосувати проти ХДС, СДПН і зелених.

При цьому Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган закликав до зміни курсу ЄС у питанні про приєднання Туреччини.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаНімеччинаЄС
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