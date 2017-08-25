Росія відмовилася обговорювати виведення військ з Придністров'я

Росія відкинула пропозицію Молдови обговорити виведення російських військ з Придністров'я на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Про це пише Радіо Свобода.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя назвав цю ініціативу "не дуже дружньою і досить несподіваною".

Як повідомлялось, Молдова звернулася в ООН з проханням розглянути під час наступної сесії Генасамблеї ООН питання про виведення російських військовослужбовців зі своєї території.

У свою чергу, президент Молдови Ігор Додон назвав "піар-ходом" і "пусканням пилу в очі західним кураторам і ляльководам" звернення молдовської влади. Додон вважає, що "миротворча операція у Придністров’ї" є успішною і повинна бути продовжена.