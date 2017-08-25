Кобзон каже, що Янукович живе по сусідству з ним
Екс-президент Віктор Янукович, який втік до Росії, живе в селищі Баковка Одинцовського району Московської області.
Про це розповів російському виданню Dni.Ru співак Йосип Кобзон, який теж живе в цьому селищі.
"У Баковці паркан до паркану зі мною - ми цю споруду жартома називаємо "Китайська стіна" - сьогодні живе колишній президент України Віктор Янукович. Його туди поселили після перевороту на Майдані. Огорожу такої висоти ви й уявити собі не можете! Ця дача в Баковці контролюється нашими відповідними органами", - сказав Кобзон.
"Але від кого ти ховаєшся? Адже якщо захочуть тебе дістати, то дістануть де завгодно. І броньовані машини не допоможуть - ти ж виходиш з неї, і башка залишається. Ось приклад - чоловік Максакової, вбитий у Києві", - додав співак.
Кобзон також заявив, що "власними силами знищив" би Януковича за те, що він допустив Майдан в Україні.
Як повідомлялося, у березні цього року адвокат Януковича Віталій Сердюк стверджував, що екс-президент постійно проживає в Ростові-на-Дону за адресою вул. Єременка, 81В.
Водночас прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що за цією адресою ніхто не проживає.
Українська правда
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