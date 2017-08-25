Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кобзон говорит, что Янукович живет по соседству с ним

Пятница, 25 августа 2017, 17:24
Кобзон говорит, что Янукович живет по соседству с ним

Экс-президент Виктор Янукович, сбежавший в Россию, живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

Об этом рассказал российскому изданию Dni.Ru певец Иосиф Кобзон, который тоже живет в этом поселке.

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами", - сказал Кобзон.

"Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – добавил певец.

 

Кобзон также заявил, что "собственными силами уничтожил" бы Януковича за то, что он допустил Майдан в Украине.

Как сообщалось, в марте этого года адвокат Януковича Виталий Сердюк утверждал, что экс-президент постоянно проживает в Ростове-на-Дону по адресу ул. Еременко, 81В.

В то же время прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что по этому адресу никто не проживает.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: