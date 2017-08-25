Кобзон говорит, что Янукович живет по соседству с ним

Экс-президент Виктор Янукович, сбежавший в Россию, живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

Об этом рассказал российскому изданию Dni.Ru певец Иосиф Кобзон, который тоже живет в этом поселке.

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами", - сказал Кобзон.

"Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – добавил певец.

Кобзон также заявил, что "собственными силами уничтожил" бы Януковича за то, что он допустил Майдан в Украине.

Как сообщалось, в марте этого года адвокат Януковича Виталий Сердюк утверждал, что экс-президент постоянно проживает в Ростове-на-Дону по адресу ул. Еременко, 81В.

В то же время прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что по этому адресу никто не проживает.

Украинская правда