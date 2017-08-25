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Саммит "Восточного партнерства" пройдет 24 ноября

Пятница, 25 августа 2017, 18:46

Саммит политики Европейского союза "Восточное партнерство" пройдет 24 ноября в Брюсселе (Бельгия).

Об этом сообщил глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе", - сказал он.

Точицкий также сообщил, что украинско-литовский проект "плана Маршала" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией.

"Была презентация этого плана в европейских институциях, и Европейская комиссия достаточно серьезно к этому отнеслась. Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", - сказал он.

По словам главы Представительства Украины при ЕС, проект документа предусматривает выделение ежегодно 5 млрд евро на поддержку реформ в Украине.

"На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие - это подлежит еще изучению, но думаю за 1-1,5 месяца мы будем иметь видение", - добавил Точицкий.

Темы: ЕСЕврокомиссия
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