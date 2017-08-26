В Одесі сталася ДТП з автобусом, 12 людей травмовані, 1 загинула

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Субота, 26 серпня 2017, 00:24

Увечері 25 серпня в Одесі на вул. Грушевського сталася ДТП за участю рейсового автобуса сполученням "Ізмаїл - Одеса" та позашляховика.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

В результаті ДТП 12 осіб травмовано, одна людина загинула.

"Попередньо встановлено, що водій позашляховика спровокувала ДТП, в результаті зіткнення отримала важкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділенні медичного закладу, де померла", - говориться в повідомленні.

Серед постраждалих - троє дітей, які їхали в позашляховику.

"Немовля перебувало в дитячому кріслі, тому жодних ушкоджень не отримало, двоє інших дітей отримали незначні ушкодження, їх життю та здоров'ю на даний час нічого не загрожує", - відзначили в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції і працівники медичної служби.

 
 

Теми: ДТП Одеса
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