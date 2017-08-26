КНДР запустила три ракети малої дальності — США

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Субота, 26 серпня 2017, 07:38

Військові США заявили, що Північна Корея в суботу запустила три балістичні ракети малої дальності.

Про це повідомляє агентство АР.

Відзначається, що запуски були невдалими.

Тихоокеанське командування США повідомило, що дві ракети КНДР прийшли в непридатність, пролетівши невелику відстань, а третя, схоже, відразу вибухнула.

Американські військові відзначили, що ракети не становлять загрози для острова Гуам.

Раніше повідомлялося, що в ніч на суботу Північна Корея здійснила запуск ракети. Південнокорейські військові заявили, що вона пролетіла близько 250 км.

Теми: Північна Корея
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