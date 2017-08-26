Північна Корея провела запуск ракети

Північна Корея здійснила запуск ракети.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на південнокорейських військових.

У південнокорейському управлінні об'єднаного комітету начальників штабів заявили, що вони проводять аналіз ракети, і поки відмовилися відповісти, чи була вона балістичною.

Повідомляється, що ракета пролетіла близько 250 кілометрів. Вона була запущена з провінції Канвондо.

При цьому агентство Reuters з посиланням на військових Південної Кореї повідомляє, що КНДР запустила кілька ракет малої дальності, вони впали в Японське море.

Раніше Північна Корея заявила, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Однак пізніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями США, перш ніж приймати рішення.

За інформацією Reuters, лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.