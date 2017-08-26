На КПВВ затримали 3 українців: їхали до окупантів з підробленими документами

На непідконтрольну Україні територію Донецької області намагалися потрапити троє громадян з підробленими документами.

Про це 26 серпня повідомили у Держприкордонслужбі України.

"На КПВВ "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка" прикордонними нарядами Донецького та Краматорського загонів виявлено ознаки часткової підробки паспортних документів у трьох громадян України, які прямували до непідконтрольної території", - йдеться у повідомленні.

Затриманих порушників передано співробітникам Нацполіції.

"На КПВВ "Мар’їнка" прикордонники Краматорського загону зафіксували два випадки, коли громадяни України намагалися "вирішити питання" про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошові винагороди. Порушників передано представникам Нацполіції в Донецькій області", - повідомили також у ДПСУ.

Українська правда