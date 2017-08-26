На Одещині побили редактора місцевої газети

В Овідіополі побили журналіста, головного редактора місцевої газети "Наддністрянська правда" Романа Варшанідзе.

Як пише "Думская", Варшанідзе заявив, що нападники - мешканці Чорноморська, спортсмени одного з кікбоксерських клубів, двоє здійснювали напад, один стежив за пересуваннями журналіста.

Наразі двоє з них затримані.

За словами Варшанідзе, інцидент відбувся 25 серпня близько 21:30 вечора.

"Повертаючись додому, я зазнав нападу осіб, озброєних залізними битами. Отримавши перший удар в голову, почав оборонятися, в результаті чого один з нападників загубив ключі від свого автомобіля, що і дозволило встановити злочинців дуже швидко", - заявив журналіст.

Про можливі причини нападу він не повідомив.

"Яка мета нападу була - не знаю, але однозначно пов'язую це зі своєю професійною діяльністю", - зазначив Варшанідзе.