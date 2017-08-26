В Одесской области избили редактора местной газеты

В Овидиополе избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.

Как пишет "Думская", Варшанидзе заявил, что нападавшие - жители Черноморска, спортсмены одного из кикбоксерских клубов, двое совершали нападение, один следил за передвижениями журналиста.

В настоящее время они задержаны.

По словами Варшанидзе, инцидент имет место 25 августа около 21:30 вечера.

"Возвращаясь домой, я подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами. Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро", - заявил журналист.

О возможных причинах нападения он не сообщил.

"Какой была цель нападения - не знаю, но однозначно связываю это со своей профессиональной деятельностью", - заявил Варшанидзе.