В Одесской области избили редактора местной газеты
В Овидиополе избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.
Как пишет "Думская", Варшанидзе заявил, что нападавшие - жители Черноморска, спортсмены одного из кикбоксерских клубов, двое совершали нападение, один следил за передвижениями журналиста.
В настоящее время они задержаны.
По словами Варшанидзе, инцидент имет место 25 августа около 21:30 вечера.
"Возвращаясь домой, я подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами. Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро", - заявил журналист.
О возможных причинах нападения он не сообщил.
"Какой была цель нападения - не знаю, но однозначно связываю это со своей профессиональной деятельностью", - заявил Варшанидзе.
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