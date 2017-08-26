Наступного року аграріям збільшать компенсацію за техніку до 1 мільярда

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Субота, 26 серпня 2017, 16:05

У 2018 році фінансування програми часткової компенсації вартості української сільськогосподарської техніки планується збільшити до 1 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Урядова програма отримання 20%-вої компенсації вартості сільгосптехніки і устаткування українського виробництва має стати ефективним механізмом допомоги як аграріям, так і виробникам, які спеціалізуються на сільськогосподарському машинобудуванні", - зазначив Гройсман.

Він додав, що перші угоди за програмою будуть оформлені найближчим часом.

"На програму цьогоріч виділено 550 млн грн. Наступного року ініціативу буде продовжено, а фінансування збільшено - обсяг асигнувань сягне 1 млрд грн", - зазначив глава уряду.

Українська правда 

Теми: бюджет Гройсман сільське господарство
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