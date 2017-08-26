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В следующем году аграриям увеличат компенсацию за технику до 1 млрд

Суббота, 26 августа 2017, 16:05

В 2018 году финансирование программы частичной компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники планируется увеличить до 1 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Правительственная программа получения 20%-ной компенсации стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства должна стать эффективным механизмом помощи как аграриям, так и производителям, которые специализируются на сельскохозяйственном машиностроении", - отметил Гройсман.

Он добавил, что первые сделки по программе будут оформлены в ближайшее время.

"На программу в этом году выделено 550 млн грн. В следующем году инициатива будет продолжена, а финансирование увеличено - объем ассигнований достигнет 1 млрд грн", - отметил глава правительства.  

Украинская правда 

Темы: бюджетГройсмансельское хозяйство
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