Політв'язня Клиха перевели до якоїсь лікарні

Українця Станіслава Клиха, засудженого до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в участі в бойових діях в Чечні в 1990-х роках, перевели з Верхньоуральської в'язниці до лікарні в Челябінській області.

Про це російському порталу ОВД-Инфо розповіла правозахисниця Тетяна Щур, колишній член Громадської спостережної комісії в Челябінській області.

Про те, що Клиха перевели з в'язниці до лікарні, Щур стало відомо 15 серпня. Однак досі не зрозуміло, в якій саме лікарні він перебуває.

За словами правозахисниці, в Челябінській області є дві лікарні для лікування і обстеження ув'язнених - ЛПУ-3 в Челябінську і Обласна психоневрологічна лікарня № 5 в Магнітогорську.

Місцевий адвокат, який на прохання правозахисників звертався в ЛПУ-3, отримав там відповідь, що Клих у цій лікарні не утримується. Після цього, розповідає Щур, адвокати з Магнітогорська звернулися до тамтешної лікарні, але їм відмовили в наданні інформації.

За даними Щур, в.о. консула України в Єкатеринбурзі говорив матері Клиха, що розмовляв з лікарем ГУФСІН Челябінської області і що з Клихом все в порядку. Більш точної інформації на даний момент немає.

Щур згадувала також Обласну психоневрологічну лікарню № 1 в Челябінську, де є відділення для примусового лікування за рішенням суду. До цієї лікарні також направляють підозрюваних у кримінальних справах, якщо їм потрібно пройти психіатричну експертизу. Однак, за її словами, їй не відомі випадки, щоб туди направляли засуджених, відправлених в місця позбавлення волі.

У той же час, адвокат Клиха Ілля Новіков розповів "Медіазоні", що Клиха повинні були відвідати місцеві адвокати, але в тюрмі його не виявилося.

"Куди його повезли, нам точно не кажуть. Ми можемо здогадуватися, що це лікарня в Челябінську, приблизно розуміємо яка, але свіжих відомостей, що він там, у нас немає", - пояснив Новіков.

Він нагадав, що у Клиха був "паршивий" стан здоров'я ще до етапу до Верхньоуральська з Грозного.

"Ми маємо всі підстави за нього турбуватися", - підкреслив адвокат.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня 2016 року засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

3 березня стало відомо, що Клиха етапували до Верхньоуральська.