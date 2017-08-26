Глава МЗС Німеччини заступився за Шредера, якого критикують через "Роснефть"

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель виступив на захист екс-канцлера Герхарда Шредера, якого консерватори критикують через висування у раду директорів російської "Роснефти".

Про це заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє Reuters.

"Коли справа доходить до того, щоб звільнити ув'язнених з рук проросійських сепаратистів у Східній Україні, то вони раді, що Шредер має зв’язок з Путіни, але коли йдеться про кампанію проти СДПН, все навпаки" - сказав Габріель.

"Як на мене, це низько" - додав він.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала свого попередника Герхарда Шредера через висування його на посаду незалежного директора російської компанії "Роснефть", яка знаходиться під дією європейських санкцій.

11 серпня стало відомо, що уряд РФ висунув Шредера до ради директорів "Роснефті". Його кандидатуру на посаду одного з незалежних директорів компанії повинні затвердити в кінці вересня.

За оцінками ЗМІ, на цій посаді колишній канцлер Німеччини зможе заробляти більше $550 тисяч на рік.

Європейська правда