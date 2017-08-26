Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Німеччини заступився за Шредера, якого критикують через "Роснефть"

Субота, 26 серпня 2017, 20:36

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель виступив на захист екс-канцлера Герхарда Шредера, якого консерватори критикують через висування у раду директорів російської "Роснефти".

 Про це заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє Reuters.

"Коли справа доходить до того, щоб звільнити ув'язнених з рук проросійських сепаратистів у Східній Україні, то вони раді, що Шредер має зв’язок з Путіни, але коли йдеться про кампанію проти СДПН, все навпаки" - сказав Габріель.

"Як на мене, це низько" - додав він.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала свого попередника Герхарда Шредера через висування його на посаду незалежного директора російської компанії "Роснефть", яка знаходиться під дією європейських санкцій.

11 серпня стало відомо, що уряд РФ висунув Шредера до ради директорів "Роснефті". Його кандидатуру на посаду одного з незалежних директорів компанії повинні затвердити в кінці вересня.

За оцінками ЗМІ, на цій посаді колишній канцлер Німеччини зможе заробляти більше $550 тисяч на рік.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Німеччина
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: