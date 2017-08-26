Волкер: Україна не готова до вступу в НАТО

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вважає, що Україна не готова вступити в НАТО, а Альянс не готовий її зараз прийняти.

"Я дуже поважаю Україну, але я поки не вважаю, що Україна готова вступити в НАТО, а НАТО готове прийняти її в тій ситуації, яка зараз є", - сказав спецпредставник США в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає "Інтерфакс-Україна" .

За його словами, підготовка країни до вступу в Альянс займає багато часу. Волкер також підкреслив, що рішення про вступ до НАТО залишається за українською стороною.

"І США, і ЄС, і Росія - всі повинні зрозуміти, що Україна - це незалежна країна, і насправді ніхто не може сказати, коли Україна стане членом НАТО. Це повністю рішення України, але це не означає, що Україна близько до того, щоб отримати запрошення в НАТО", - сказав Волкер.

Він додав, що Україна не готова також до вступу в НАТО з точки зору безпеки.

Спецпредставник Держдепу США також повідомив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс в ході свого візиту в Україну 23-24 серпня привіз військове обладнання для Збройних сил України.

"Я згоден з тим, що міністри оборони не приїжджають з порожніми руками. Міністр оборони привіз певне оборонне обладнання для української армії", - сказав він.

Як повідомлялося, у своєму виступі з нагоди Дня незалежності 24 серпня президент Петро Порошенко заявив, що Україна прямує до набуття повноцінного членства в Європейському союзі та Північно-Атлантичному альянсі.

Він також наголосив на необхідності продовжувати реформу армії за стандартами НАТО.