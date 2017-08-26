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Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Суббота, 26 августа 2017, 23:37
Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина не готова вступить в НАТО, а Альянс не готов ее сейчас принять.

"Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть", - сказал спецпредставитель США в интервью телеканалу "Прямой", передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, подготовка страны к вступлению в Альянс занимает много времени. Волкер также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной.

"И США, и ЕС, и Россия - все должны понять, что Украина – это независимая страна, и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины, но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО", - сказал Волкер.

Он добавил, что Украина не готова также к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности.

Спецпредставитель Госдепа США также сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", - сказал он.

Как сообщалось, в своем выступлении по случаю Дня независимости 24 августа президент Петр Порошенко заявил, что Украина идет к обретению полноценного членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Он также отметил необходимость продолжать реформу армии по стандартам НАТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОСША
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