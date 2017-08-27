Кількість жертв урагану "Гарві" зросла до трьох осіб

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Неділя, 27 серпня 2017, 08:06

В результаті урагану "Гарві", що обрушився на південно-східне узбережжя США, загинуло троє людей.

Про це повідомляє газета Los Angeles Times з посиланням на помічника начальника пожежної служби Роя Лерда, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, всі троє загинули в окрузі Арканзас.

Зараз екстрені служби продовжують розбирати завали будівель, що обвалилися, прибирають з доріг повалені дерева і ліхтарні стовпи, а також перекинуті автомобілі.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і десятьох постраждалих в результаті стихійного лиха.

За даними CNN, людина загинула вночі 26 серпня в місті Рокпорт, штат Техас, внаслідок пожежі в житловому будинку. Прибулі на місце події рятувальники не змогли визволити людину з вогню. Зараз влада штату шукає родичів загиблого.

За даними телеканалу ABC, ураган пошкодив частину будівель в Рокпорті. Також в сусідньому місті Корпус-Крісті з населенням в 320 тис. чоловік ураган обірвав лінії електропередач, таким чином позбавивши світла 155 тис. осіб.

Як повідомляло агентство Reuters, урагану присвоєно 4 категорію.  Швидкість вітру сягнула 209 км на годину, що зробило його найсильнішим штормом в штаті з 1961 року.

Як повідомлялось, у зв'язку з ураганом президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у штаті Техас.

Теми: США стихійне лихо
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