Число жертв урагана "Харви" возросло до трех человек

В результате урагана "Харви", обрушившегося на юго-восточное побережье США, погибли три человека.

Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на помощника начальника пожарной службы Роя Лэрда, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, все трое погибли в округе Арканзас

Сейчас экстренные службы продолжают разбирать завалы зданий, обвалились, убирают с дорог поваленные деревья и фонарные столбы, а также переброшены автомобили.

An eerie scene the day after Hurricane Harvey landed at Saltgrass Estates in Rockport, Texas https://t.co/9b4GgrbIup pic.twitter.com/eSdskZpGBY — Los Angeles Times (@latimes) 26 серпня 2017 р.

Three dead and the threat of major flooding lingers as Harvey slams into Texas https://t.co/9b4GgrbIup pic.twitter.com/JzcDK20Tga — Los Angeles Times (@latimes) 26 серпня 2017 р.

Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате стихийного бедствия.

По данным CNN, мужчина погиб ночью 26 августа в городе Рокпорт, штат Техас, в результате пожара в жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли освободить человека из огня. Сейчас власти штата ищет родственников погибшего.

По данным телеканала ABC, ураган повредил часть зданий в Рокпорте. Также в соседнем городе Корпус-Кристи с населением в 320 тыс. Человек ураган оборвал линии электропередач, таким образом лишив света 155 тыс. человек.

Как сообщало агентство Reuters, урагану присвоена 4 категория. Скорость ветра достигла 209 км в час, что сделало его самым сильным штормом в штате с 1961 года.

Как сообщалось, в связи с ураганом президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Техас.