Число жертв урагана "Харви" возросло до трех человек

В результате урагана "Харви", обрушившегося на юго-восточное побережье США, погибли три человека.

Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на помощника начальника пожарной службы Роя Лэрда, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, все трое погибли в округе Арканзас

Сейчас экстренные службы продолжают разбирать завалы зданий, обвалились, убирают с дорог поваленные деревья и фонарные столбы, а также переброшены автомобили.

An eerie scene the day after Hurricane Harvey landed at Saltgrass Estates in Rockport, Texas https://t.co/9b4GgrbIup pic.twitter.com/eSdskZpGBY

Three dead and the threat of major flooding lingers as Harvey slams into Texas https://t.co/9b4GgrbIup pic.twitter.com/JzcDK20Tga