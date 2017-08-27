В Азербайджані вибух на складі з боєприпасами для "Градів"

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Неділя, 27 серпня 2017, 14:32

На військовому складі в Азербайджані стався вибух, в результаті якого постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє сайт Міноборони Азербайджану.

За даними відомства, загиблих в результаті вибуху немає. За офіційною інформацією, всі постраждалі отримали легкі поранення.

 

За даними порталу Bastainfo, вибух стався в селищі Гілязи Хизинського району, приблизно в 100 км від Баку.

Очевидці стверджують, що в результаті вибуху в навколишні будинки потрапили ракети системи "Град", які зберігалися на складі. В результаті в селі загорілися два будинки.

У Міноборони пізніше повідомили, що в даний час ведеться евакуація жителів шести довколишніх сіл.

Європейська правда

Теми: Азербайджан
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