В Азербайджані вибух на складі з боєприпасами для "Градів"

На військовому складі в Азербайджані стався вибух, в результаті якого постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє сайт Міноборони Азербайджану.

За даними відомства, загиблих в результаті вибуху немає. За офіційною інформацією, всі постраждалі отримали легкі поранення.

За даними порталу Bastainfo, вибух стався в селищі Гілязи Хизинського району, приблизно в 100 км від Баку.

Очевидці стверджують, що в результаті вибуху в навколишні будинки потрапили ракети системи "Град", які зберігалися на складі. В результаті в селі загорілися два будинки.

У Міноборони пізніше повідомили, що в даний час ведеться евакуація жителів шести довколишніх сіл.

Європейська правда