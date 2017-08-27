Напад біля Букінгемського палацу: затримано другого підозрюваного

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Неділя, 27 серпня 2017, 15:16

Британська поліція затримала другого підозрюваного, якого вважають причетним до нападу біля Букінгемського палацу, що стався у пʼятницю.

Про це повідомляє ВВС.

Детективи, які розслідують цей інцидент, затримали 30-річного чоловіка у західному Лондоні.

Його затримали за підозрою в тому, що він був залучений до підготовки нападу або займався підбурюванням до тероризму.

Нагадаємо, 26 серпня зловмисник навмисне в’їхав в автомобіль поліції, який був припаркований неподалік Букінгемського палацу.

Нападник мав у машині меч довжиною 1,2 метра, троє офіцерів отримали поранення. Чоловіка вдалося затримати, він неодноразово вигукнув "Аллах акбар".

25 серпня схожий напад було скоєно і в центрі Брюсселя – вихідець з Сомалі накинувся з ножем на військових, вигукуючи при цьому "Аллах акбар". Військові застрелили нападника.

Європейська правда

Теми: Велика Британія
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