У Румунії протести: вимагають відставки керівництва парламенту

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Неділя, 27 серпня 2017, 22:44
У багатьох містах Румунії почалися акції протесту: учасники акцій виступають проти змін у сфері правосуддя, вимагаючи відставки керівництва парламенту країни.

Про це повідомляє "Укрінформ". 

Мітингувальники скандують "Геть Драгня!" та "Геть Терічану!" ((Лівіу Драгня – голова Нижньої палати парламенту – Камери депутатів, Келін Попеску Терічану – голова Верхньої палати парламенту – Сенату).

Ініціаторами акцій протесту виступили члени соціальної групи "Корупція вбиває".

Мотивом для організації протестів стала законодавча ініціатива міністра юстиції Румунії Тудорела Тоадера, згідно з якою президента Румунії можуть позбавити права призначати керівників Управління з боротьби з корупцією та Директорату з боротьби з організованою злочинністю, а право призначати суддів і прокурорів передається Вищій раді прокурорів, а не Вищій Раді магістратури.

 

24 серпня перед будівлею уряду Румунії у Бухаресті  також відбулася акція протесту. 

Маніфестанти вимагали відставки уряду через ініційовану міністром юстиції законодавчу ініціативу про позбавлення президента права призначати керівників у сфері правосуддя. 

Теми: Румунія суд реформи
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