У Румунії протести: вимагають відставки керівництва парламенту
Про це повідомляє "Укрінформ".
Мітингувальники скандують "Геть Драгня!" та "Геть Терічану!" ((Лівіу Драгня – голова Нижньої палати парламенту – Камери депутатів, Келін Попеску Терічану – голова Верхньої палати парламенту – Сенату).
Ініціаторами акцій протесту виступили члени соціальної групи "Корупція вбиває".
Мотивом для організації протестів стала законодавча ініціатива міністра юстиції Румунії Тудорела Тоадера, згідно з якою президента Румунії можуть позбавити права призначати керівників Управління з боротьби з корупцією та Директорату з боротьби з організованою злочинністю, а право призначати суддів і прокурорів передається Вищій раді прокурорів, а не Вищій Раді магістратури.
#Romania #Timisoara protest against new proposal for modify justice laws #AJNewsGrid @LeahHardingAJE @janedutton @KamahlAJE @DareenAG pic.twitter.com/pxj26UzrYN— Adrian Pacurariu (@adrianpacurariu) August 27, 2017
24 серпня перед будівлею уряду Румунії у Бухаресті також відбулася акція протесту.
Маніфестанти вимагали відставки уряду через ініційовану міністром юстиції законодавчу ініціативу про позбавлення президента права призначати керівників у сфері правосуддя.
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