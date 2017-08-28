Біля входу в Босфор розколовся суховантаж, який возив сировину в Крим
Біля входу в Босфор розламався навпіл турецький суховантаж, який возив сировину на завод "Титан" в окупованому Криму.
Про це повідомляє BSNews.
Суховантаж Leonardo неодноразово перевозив ільменіт для заводу "Титан" через керченський порт Камиш-Бурун.
Пригода сталася вночі з 26 на 27 червня. Судно йшло без вантажу з Ростова-на-Дону в турецький порт Тузла.
BSNews зазначає, що старий 42-річний суховантаж радянського виробництва в 2011 році був проданий Укррічфлотом турецькому власнику. З серпня 2015 року - фігурант сирійського чорного списку США, з кінця 2016 - кримського чорного списку "Майдану закордонних справ".
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