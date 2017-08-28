Біля входу в Босфор розколовся суховантаж, який возив сировину в Крим

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Понеділок, 28 серпня 2017, 04:41

Біля входу в Босфор розламався навпіл турецький суховантаж, який возив сировину на завод "Титан" в окупованому Криму.

Про це повідомляє BSNews.

Суховантаж Leonardo неодноразово перевозив ільменіт для заводу "Титан" через керченський порт Камиш-Бурун.

Пригода сталася вночі з 26 на 27 червня. Судно йшло без вантажу з Ростова-на-Дону в турецький порт Тузла.

BSNews зазначає, що старий 42-річний суховантаж радянського виробництва в 2011 році був проданий Укррічфлотом турецькому власнику. З серпня 2015 року - фігурант сирійського чорного списку США, з кінця 2016 - кримського чорного списку "Майдану закордонних справ".

Фото с сайта www.denizhaber.com.tr
Фото с сайта www.denizhaber.com.tr

Теми: Крим анексія
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