У входа в Босфор раскололся сухогруз, возивший сырье в Крым
Понедельник, 28 августа 2017, 04:41
У входа в Босфор разломился пополам турецкий сухогруз, возивший сырье на завод "Титан" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает BSNews.
Сухогруз Leonardo неоднократно перевозивший ильменит для завода "Титан" через керченский порт Камыш-Бурун.
Происшествие произошло ночью с 26 на 27 июня. Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла.
BSNews отмечает, что старый 42-летний сухогруз советской постройки в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу. С августа 2015 года - фигурант сирийского черного списка США, с конца 2016 - крымского черного списка "Майдана иностранных дел".