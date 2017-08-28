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У входа в Босфор раскололся сухогруз, возивший сырье в Крым

Понедельник, 28 августа 2017, 04:41

У входа в Босфор разломился пополам турецкий сухогруз, возивший сырье на завод "Титан" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает BSNews.

Сухогруз Leonardo неоднократно перевозивший ильменит для завода "Титан" через керченский порт Камыш-Бурун.

Происшествие произошло ночью с 26 на 27 июня. Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла.

BSNews отмечает, что старый 42-летний сухогруз советской постройки в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу. С августа 2015 года - фигурант сирийского черного списка США, с конца 2016 - крымского черного списка "Майдана иностранных дел".

Фото с сайта www.denizhaber.com.tr
Фото с сайта www.denizhaber.com.tr

Темы: Крыманнексия
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