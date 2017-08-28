Від падіння автобуса у Керченську протоку загинули вже 19 осіб

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Понеділок, 28 серпня 2017, 12:24

Кількість жертв падіння автобуса в Керченську протоку, яке сталося 25 серпня, зросла до 19 осіб.

Про це повідомили агентству "Интерфакс" в адміністрації Краснодарського краю Російської Федерації 28 серпня.

"Всього в результаті аварії загинули 19 осіб, із них один помер у Краснодарській крайовій клінічній лікарні", – сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що станом на 9:00 понеділка в медичних установах Краснодарського краю перебували 19 постраждалих пасажирів вахтового автобуса, який упав у море. Із них 14 осіб у стані середньої тяжкості проходять лікування в ЦРЛ Темрюкського району (11 осіб – у травматології, троє – в хірургії).

Ще 5 осіб у важкому стані перебувають у Крайовій клінічній лікарні Краснодара.

"У трьох "важких" відзначається позитивна динаміка, двоє – в стабільному стані", – уточнив представник адміністрації.

Вранці минулої п'ятниці автобус із робітниками впав зі споруджуваного пірсу в воду на території терміналу навалочних вантажів, який належить компанії "ОТЭКО", в селищі Волна Краснодарського краю. Спершу повідомлялося, що загинули 18 людей і 33 постраждали.

В офіційному повідомленні "ОТЭКО" пояснила, що інцидент стався через несправність у гальмівній системі автобуса.

Голова ради директорів компанії Мішель Литвак пообіцяв взяти під патронаж сім'ї загиблих працівників і посильно допомогти постраждалим в автомобільній аварії.

Як відомо, 27 серпня в анексованому Росією Криму завершили навантаження на плавучу опору залізничної арки Керченського моста і передали її морякам, які доправлять конструкцію для подальшого підйому на фарватерні опори.

Теми: ДТП
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