Від падіння автобуса у Керченську протоку загинули вже 19 осіб

Кількість жертв падіння автобуса в Керченську протоку, яке сталося 25 серпня, зросла до 19 осіб.



Про це повідомили агентству "Интерфакс" в адміністрації Краснодарського краю Російської Федерації 28 серпня.



"Всього в результаті аварії загинули 19 осіб, із них один помер у Краснодарській крайовій клінічній лікарні", – сказав співрозмовник агентства.



Він уточнив, що станом на 9:00 понеділка в медичних установах Краснодарського краю перебували 19 постраждалих пасажирів вахтового автобуса, який упав у море. Із них 14 осіб у стані середньої тяжкості проходять лікування в ЦРЛ Темрюкського району (11 осіб – у травматології, троє – в хірургії).



Ще 5 осіб у важкому стані перебувають у Крайовій клінічній лікарні Краснодара.



"У трьох "важких" відзначається позитивна динаміка, двоє – в стабільному стані", – уточнив представник адміністрації.



Вранці минулої п'ятниці автобус із робітниками впав зі споруджуваного пірсу в воду на території терміналу навалочних вантажів, який належить компанії "ОТЭКО", в селищі Волна Краснодарського краю. Спершу повідомлялося, що загинули 18 людей і 33 постраждали.



В офіційному повідомленні "ОТЭКО" пояснила, що інцидент стався через несправність у гальмівній системі автобуса.



Голова ради директорів компанії Мішель Литвак пообіцяв взяти під патронаж сім'ї загиблих працівників і посильно допомогти постраждалим в автомобільній аварії.

Як відомо, 27 серпня в анексованому Росією Криму завершили навантаження на плавучу опору залізничної арки Керченського моста і передали її морякам, які доправлять конструкцію для подальшого підйому на фарватерні опори.