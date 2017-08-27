Крим: Окупанти почали спорудження Керченського моста

У анексованому Росією Криму завершили навантаження на плавучу опору залізничної арки Керченського моста і передали її морякам, які доправлять конструкцію для подальшого підйому на фарватерні опори.

Про це пише російський ТАСС з посиланням на інформаційний центр "Кримський міст".

Очікується, що 27 серпня розпочнеться виведення плавсистеми з так званого "ковша" на керченському технологічному майданчику.

Морський етап операції з транспортування залізничної арки, за повідомленням, мав проходити протягом 27 серпня. Очікується, що далі почнеться підйом арки на фарватерні опори.

Перед цим у Керченській протоці окупаційна влада на 72 години заборонили судноплавство. Обмеження були введені відповідно до розпорядження капітана морського порту "Керч".