У штабі АТО кажуть про відсутність втрат за добу
Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.
Про це на брифінгу 28 серпня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
"За добу, що минула, жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень", – сказав полковник.
Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.
Водночас бойовики зменшили обстріли тільки з 27 серпня.
Валентина Романенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.