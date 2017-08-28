У штабі АТО кажуть про відсутність втрат за добу

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на брифінгу 28 серпня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень", – сказав полковник.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Водночас бойовики зменшили обстріли тільки з 27 серпня.

Валентина Романенко, УП