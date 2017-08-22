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"Нормандська четвірка" підтримує припинення вогню до початку навчального року

Вівторок, 22 серпня 2017, 23:55
Нормандська четвірка підтримує припинення вогню до початку навчального року

Лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року.

Такі результати телефонної розмови з керівниками держав "нормандського формату": президентом Франції, федеральним канцлером Німеччини та главою Росії оприлюднила прес-служба Петра Порошенка.

Зазначається зокрема, що український президент повідомив про відвідання 22 серпня міста Щастя, що неподалік від окупованого Луганська, і зустріч там з представниками передової бази СММ ОБСЄ, яка на постійній основі базується у Станиці Луганській.

Наголошується, що Порошенко висловив повну підтримку її цілодобової роботи у цьому місті.

Глава держави також закликав негайно звільнити усіх українських заручників, які незаконно утримаються у полоні.

За результатами телефонної розмови лідери держав Нормандського формату погодили спільну заяву, яку наводить Адміністрація президента.

 

 

Телефонну розмову лідерів країн "нормандського формату" раніше 22 серпня анонсував президент Петро Порошенко.

Він зазначив, що буде наголошувати на посиленні озброєної місії ОБСЄ, запровадженні миротворців Організації Об'єднаних Націй та оголошенні режиму припинення вогню з 25-го (серпня -ред.) або з 1-го вересня, щоб "діти нарешті хоч могли до школи піти".

Ще раніше глава МЗС України Павло Клімкін зазначав, що питання персональної зустрічі глав держав "нормандської четвірки" ще тільки обговорюється, і вона відбудеться лише коли з'явиться розуміння, яким чином рухатися далі.

Українська правда

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Теми: Мінські угодиАТО
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