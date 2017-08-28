У Києві вшановують загиблих під Іловайськом

На Михайлівській площі у Києві проходить акція "Іловайськ - 2014 р.: час НЕ лікує", присвячена річниці трагедії.

Як повідомляє "Укрінформ", участь у заході беруть представники Всеукраїнської громадської організації "Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО", бійці батальйону "Донбас", духовенства, громадськості.

Матері та дружини загиблих в "Іловайському котлі" згадували своїх синів і чоловіків і закликали керівництво країни докласти всіх зусиль для якнайшвидшого припинення конфлікту на Сході.

У свою чергу, представники батальйону "Донбас" наполягають на справедливому та об'єктивному розслідуванні Іловайської трагедії.

Павло Багмут, Укрінформ

Ініціатори акції зауважили, що офіційно запрошені представники Генеральної прокуратури й Генштабу Збройних сил України на захід не прийшли.

Від урядовців була присутня заступник міністра соціальної політики Наталка Федорович, яка розповіла, що днями на розгляд урядового комітету внесуть пропозиції щодо розширення категорії осіб, які матимуть право на отримання коштів для придбання квартир.

За її словами, наявний квартирний список поповнюють учасники добровольчих батальйонів і волонтери. І не чиновники обирають квартири, а самі люди мають право придбати житло у будь-якому місті країни, без прив'язки до прописки, уточнила Федорович.

На території Михайлівського собору у Києві відкрилася пересувна виставка у пам'ять про бійців АТО, які загинули під Іловайськом та Савур-Могилою у серпні 2014 року. Експозиція працюватиме 28 та 29 серпня – це дні, коли сталася Іловайська трагедія.

Там представлені матеріали, що розповідають про події на сході України, про загиблих у результаті військової агресії Росії.

Виставка "Блокпост Пам'яті" складається з тридцяти вітрин, зібраних із ящиків з-під боєприпасів. Вітрини заповнені предметами, зібраними на полі бою поряд із тілами загиблих українських військових. На внутрішній поверхні кришки кожної з вітрин розміщені фотографії з місць, де ці речі були зібрані – курган Савур-Могила, Іловайськ, Дебальцеве.

За офіційними даними, у боях під Іловайськом загинуло 366 бійців (157 військових не впізнані), ще 158 вважаються зниклими безвісти.