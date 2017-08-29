Красногорівку залишили без води

У Красногорівку припинено подачу води через борги.



Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на Красногорівську військово-цивільну адміністрацію.



"Компанія "Вода Донбасу" з учорашнього вечора (28 серпня – ред.) знизила подачу води за несплату в місто на 80%. Таким чином, на даний момент води в місті майже немає", – йдеться в повідомленні.



У 2014 році в результаті активних бойових дій біля Мар'їнки було серйозно пошкоджено газопровід, через який Красногорівка забезпечувалася газом. До сьогодні місто залишається без газопостачання.



Група військово-цивільної співпраці "Курахове" 6 червня 2016 року повідомила про завершення прокладання газопроводу до Мар'їнки й Красногорівки, проте підключити його заважають обстріли бойовиків.