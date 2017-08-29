У Миколаєві проходять обшуки у 90 депутатів і підприємців

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Вівторок, 29 серпня 2017, 12:06

У Миколаєві зранку проходять масові обшуки у депутатів міської ради та відомих в місті підприємців.

Про це "Українській правді" повідомила речниця генерального прокурора України  Лариса Сарган.

Вона підтвердила інформацію про те, що обшуки у депутатів дійсно проходять. Однак надати конкретну інформацію про їх причину поки відмовилась.

"Так, обшуки дійсно проходять. Проте я поки не можу надати будь-яку офіційну інформацію. Згодом Генеральний прокурор зробить офіційне повідомлення", - зазначила Сарган.

За даними, миколаївського сайту "Новости N", обшуки проходять у депутатів міської ради від партії "Опозиційний блок" Ігоря Дятлова, Ігоря Копійки, Андрія Яковлєва, Світлани Ласурія, підприємців Олексія Пелипас ​​і Владислава Чайки. Також йде обшук у Михайла Титова, відомого під кличкою "Мультик".

Їх підозрюють в "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО" - саме таке формулювання міститься в постанові суду про проведення обшуку.

 
"Новости N"
 
"Новости N"

Також повідомляється, що обшуки проходять і в департаменті ЖКГ, а також вдома у директора підприємства "Центрліфт" Сергія Швеця. Його, а також чиновників Миколаївської міськради підозрюють в розкраданні бюджетних коштів під виглядом поставки і монтажних робіт ліфтового господарства.

Загалом в Миколаєві одночасно проводять близько 90 обшуків, які санкціонував Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Обшуки проводять співробітники військової прокуратури і працівники СБУ. Санкції на їх проведення видані Жовтневим районним судом м Маріуполя за поданням слідчого прокуратури Миколаївської області.

Яна Міланова, УП

Теми: Миколаїв Генпрокуратура АТО
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